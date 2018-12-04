مودريتش يتسيد العالم وينهي هيمنة ميسي ورونالدو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٢ م
تُوِّج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، جاء الإعلان عن فوز مودريتش بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين، في قاعة جراند بلاسيس في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمه اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا، وتفوَّق النجم الكرواتي، على كلٍ من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وأنطوان جريزمان، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأصبح مودريتش هو أول لاعب ينهي هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبي برشلونة ويوفنتوس على الجائزة منذ عام 2008 سواء كان ذلك في جائزة الأفضل وحدها أو جائزة الكرة الذهبية أو حتى حينما اندمجت الجائزتان سويا. وتوج مودريتش الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي رفقة ريال مدريد،
وتوج مودريتش الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي رفقة ريال مدريد، قبل أن يصنع التاريخ في كأس العالم ويقود منتخب بلاده كرواتيا لبلوغ النهائي للمرة الأولى قبل الهزيمة أمام فرنسا.
وجمع مودريتش بذلك بين الجوائز الثلاث، ليكسر احتكار كل من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي على الجوائز الفردية في السنوات العشر الأخيرة.
وفي عام 2018 شارك مودريتش مع ريال مدريد في 43 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية آخرين، في كأس العالم في روسيا شارك في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.
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