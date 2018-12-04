انت الان تتابع صلاح يواصل كتابة التاريخ ويحل سادسًا بقائمة العظماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٧ م

واصل الدولي المصري محمد صلاح، كتابة التاريخ وحقق إنجازًا عربيًا بتواجده ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم في الترتيب الذي أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قبل اختيار الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018، وحل صلاح في المركز السادس متفوقا على لاعبين مثل فاران مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا هازارد لاعب تشيلسي ومنتخب بليجكا وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيت وهاري كين لاعب توتنام ومنتخب إنجلترا. وأصبح صلاح هو أول لاعب مصري يدخل القائمة النهائية لتلك الجائزة العريقة التي بدأت عام 1956، وتفوق على الجزائري رياض محرز، الذي احتل المركز السابع في عام 2016.

وكان صلاح، احتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب بالعالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاز بها الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس. وتوهج صلاح خلال الموسم السابق مع ليفربول، وشارك في 52 مباراة وسجل خلالهم 44 هدفا وصنع 16 آخرين وقاد الفريق