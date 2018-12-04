صلاح يواصل كتابة التاريخ ويحل سادسًا بقائمة العظماء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٧ م
واصل الدولي المصري محمد صلاح، كتابة التاريخ وحقق إنجازًا عربيًا بتواجده ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم في الترتيب الذي أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قبل اختيار الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018، وحل صلاح في المركز السادس متفوقا على لاعبين مثل فاران مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا هازارد لاعب تشيلسي ومنتخب بليجكا وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيت وهاري كين لاعب توتنام ومنتخب إنجلترا. وأصبح صلاح هو أول لاعب مصري يدخل القائمة النهائية لتلك الجائزة العريقة التي بدأت عام 1956، وتفوق على الجزائري رياض محرز، الذي احتل المركز السابع في عام 2016.
وكان صلاح، احتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب بالعالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاز بها الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس. وتوهج صلاح خلال الموسم السابق مع ليفربول، وشارك في 52 مباراة وسجل خلالهم 44 هدفا وصنع 16 آخرين وقاد الفريق
وتوهج صلاح خلال الموسم السابق مع ليفربول، وشارك في 52 مباراة وسجل خلالهم 44 هدفا وصنع 16 آخرين وقاد الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة من ريال مدريد.
وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 وسجل هدفين ليصبح هداف الفراعنة التاريخي في المونديال بالتساوي مع الراحل عبد الرحمن فوزي، وخلال الموسم الجاري شارك صلاح في 20 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين، هذا إضافة لمشاركته في ثلاث مباريات مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 وسجل خلالهم خمسة أهداف وصنع اثنين.
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