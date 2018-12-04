إعلاميون «قعدوا في البيت» خلال 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهد عام 2018، اختفاء العديد من الوجوه الإعلامية عن الشاشات، خاصةً من مقدّمي برامج "التوك شو"، في ظل حالة انكماش عامة تسيطر على الساحة، والبحث عن مساحات أخرى غير السياسة.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

حالة انكماش شديدة سيطرت على سوق الإعلام الخاص المصري في 2018، وذلك منذ إعلان شركة "إيجل كابيتال" برئاسة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، استحواذها على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة "إعلام المصريين"، بنهاية العام الماضي، ثم سيطرت الشركة على شبكتي "الحياة" وCBC، إضافة لامتلاكها لشبكة ON، وما تلى ذلك من إغلاق عدة منافذ إعلامية، مثل شبكة "العاصمة"، وقنوات ON LIVE، وDMC SPORT، و"بيراميدز"، فضلًا عن اتجاه معظم الشاشات إلى مساحات أخرى غير السياسة للتركيز عليها، وأدى هذا الحراك إلى تسريح عاملين، والاستغناء عن خدمات عدد من الإعلامين.

خالد صلاح منذ أن أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" تجديد تعاقدها مع الإعلامي خالد صلاح، في يناير الماضي، وهو لا يظهر على شاشاتها، وكان قد تم التعاقد معه على تقديم برنامج جديد يحمل اسم "رئيس التحرير"، وليس على استمراره في تقديم بعض حلقات برنامج "آخر النهار"، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. اقرأ أيضًا| إغلاق

خالد صلاح

منذ أن أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" تجديد تعاقدها مع الإعلامي خالد صلاح، في يناير الماضي، وهو لا يظهر على شاشاتها، وكان قد تم التعاقد معه على تقديم برنامج جديد يحمل اسم "رئيس التحرير"، وليس على استمراره في تقديم بعض حلقات برنامج "آخر النهار"، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

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عماد الدين أديب

بعدما انضم الإعلامي عماد الدين أديب، إلى قناة "الحياة" في نهاية أكتوبر 2017، أعلن بعد مرور أشهر قليلة في فبراير 2018، استقالته بعدما قطعت القناة الحلقة الأخيرة من برنامجه "مصر والعالم" بتبرير حدوث عطل فني، وأصدر أديب، بيانًا جاء فيه، أنه اعتذر بشكل نهائي عن العمل في "الحياة"، قبل 6 أسابيع من إعلانه، لافتًا إلى أنه ظل رغم ذلك يستكمل برنامجه احترامًا منه لقواعد المهنة ولعلاقته الجيدة بالقائمين على القناة، موضحًا أن الاعتذار لأسباب شخصية ومهنية خاصة به، وأن إدارة القناة قد تفهمت تمامًا دوافعه وأسبابه.

معتز عبد الفتاح

منذ منتصف أبريل 2018، وغاب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المذيع والمحلل السياسي، عن خارطة برامج قناة ON live، وذلك قبل أن تُقرر شركة "إعلام المصريين" المالكة للمجموعة، إغلاق القناة بنهاية يوليو الماضي.

وكان عبد الفتاح قد التحق بـON LIVE منذ أن انطلقت بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدّم على مدار أكثر من عام برنامجه "حلقة الوصل"، قبل أن يتم الاستعانة به فترة الانتخابات الرئاسية في برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، وانضم عبد الفتاح أيضًا في تلك الأثناء إلى فريق عمل راديو "ميجا FM"، ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، إلا أنه تم إيقاف البرنامج بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات.

يوسف الحسيني

ومنذ مايو الماضي، قررت "إعلام المصريين"، إيقاف برنامج "نقطة تماس" للإعلامي يوسف الحسيني، وبذلك توقف عن الظهور على قناة ON LIVE.

ويُقدّم الحسيني حاليًا برنامج "بصراحة" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، الأحد من كل أسبوع في الثالثة عصرًا، ويناقش فيه قضايا سياسية واجتماعية.

أماني الخياط

شمل قرار "إعلام المصريين" في مايو أيضًا، إيقاف برنامج "بين السطور" الذي كانت تقدمه أماني الخياط، وذلك بعد سلسلة من الأزمات كانت الإعلامية سببًا فيها، من بينها إساءتها للشعب العُماني، حينما وصفت بلاده بـ"إمارة صغيرة"، وهجومها على المسيحيين الأرثوذكس، ونعتها الشعب المغربي بأن اقتصاده يرتكز على الدعارة، وغيرها من المواقف.

تامر أمين

الإدارة الجديدة لقناة "الحياة" برئاسة ياسر سليم، تحت إدارة المالك الجديد "إعلام المصريين"، أوقفت برنامج "الحياة اليوم" للإعلامي تامر أمين منذ مايو الماضي لأجل غير مسمى، قبل أن تُطلقه مجددًا، ولكن يُقدّمه الإعلامية لبنى عسل، والمحامي خالد أبو بكر، والإعلامي توفيق عكاشة.

تامر كان يُقدّم برنامج "ع مزاجك" منذ مارس الماضي على "راديو مصر"، إلا أن أنهى علاقته بالمحطة في يوليو بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

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لميس الحديدي

منذ أن غابت الإعلامية لميس الحديدي عن تقديم برنامجها "هنا العاصمة" عبر CBC، في رمضان الماضي، ولم تعد إليه مجددًا، خاصةً مع استحواذ "إعلام المصريين" على 51% من أسهم المجموعة، وأصبحت عدة مذيعات عاملات بقناة "إكسترا نيوز"، يتناوبن على تقديم البرنامج، ومنهم ريهام إبراهيم، لما جبريل، دينا زهرة.

تامر عبد المنعم

الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم توقف عن الظهور على قناة "العاصمة" من خلال برنامجه "العاصمة" مع تعيين أيضًا ياسر سليم رئيسًا لمجلس إدارة القناة، وفي فيديو له نشره عبر حساب البرنامج على "فيسبوك"، في أغسطس الماضي، ذكر أن سليم هو السبب الرئيسي فيما يحدث من إيقاف برامج قناة "العاصمة" وتسريح العاملين بها قبل أن يتم إغلاقها.

إبراهيم فايق

الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق كان يقدّم برنامجه "الحريف" عبر فضائية DMC SPORT، وذلك قبل أن تُقرر إدارة الشبكة إيقافها في يوليو 2018، ثم انتقل مطلع أغسطس إلى قناة "بيراميدز" قبل أن يتم إغلاقها هي الأخرى مطلع أكتوبر الماضي.

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مدحت شلبي

في مطلع يوليو رحل الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، عن قناة ON SPORT، وحلّ بديلًا له الإعلامي أحمد شوبير، بينما هو تعاقد مع القائمين على قناة "بيراميدز"، وقدّم بالفعل برنامج "مساء بيراميدز" لمدة نحو شهرين، قبل أن يتم إغلاق القناة، في ظل أنباء عن عودته للشاشة مجددًا في 2019، من خلال شاشة التليفزيون المصري وقناة "نايل سبورت".

في 3 أغسطس الماضي، أعلن الإعلامي يسري فودة توقف برنامجه "السلطة الخامسة" على شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، وذلك في أعقاب اتهامات لاحقته بالتحرش الجنسي بزميلات عمل، أدت لاستبعاده من قِبل إدارة الشبكة، وفقًا لبيان لها، دون أن تُسمّه بالاسم.

جابر القرموطي

بنهاية أغسطس الماضي، أعلن الإعلامي جابر القرموطي، انتهاء عمله رسميًا مع قناة "النهار"، الذي استمر لمدة 18 شهرًا من خلال برنامجي "آخر النهار" و"مانشيت القرموطي".

الأعوام الأخيرة أيضًا شهدت غياب عدة وجوه معروفة عن الشاشة، ولا تزال غائبة، ومن أبرزها الإعلامية رانيا بدوي، والتي تغيب منذ أكتوبر 2016، منذ أن أقالتها شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج "كل يوم" إلى جانب مقدّمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر.

كذلك الإعلامي محمد مصطفى شردي قدّم موسمًا واحدًا من برنامجه السابق "يوم بيوم"، مع الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة قناة "النهار اليوم"، من فبراير حتى ديسمبر 2016، ولكنه توقف بعد عملية الدمج، التي جمعت "النهار اليوم" و"CBC إكسترا"، في قناة إخبارية واحدة وهي "إكسترا نيوز"، ومنذ الحين ويغيب عن الشاشة.

فيما شهد العام 2018، عودة إعلاميين غابوا عن الشاشة قبلها بسنوات، وفي مقدّمتهم الإعلامي محمود سعد، والذي عاد من خلال شاشة "النهار" والتي يُقدّم عبرها البرنامج الاجتماعي "باب الخلق".