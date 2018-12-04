مبابي يكتب التاريخ ويحصد جائزة أفضل لاعب صاعد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٦ م
توج النجم الفرنسي كليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، والمنتخب الفرنسي بجائزة أفضل لاعب شاب، في العالم، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، خلال الحفل المقام حاليًا في قاعة جراند بالاس بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يقدمه اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا. وتنافس مع إمبابي على الجائزة كل من: حسام عوار- تريتن ألكساندر أرنولد- باتريك كوتروني- ريتسو دوان- جيانلويجي دوناروما- أمادو هايدرا- جوستين كلويفرت- كريستيان بوليسيتش- رودريجو.
وتقدم جائزة الكرة الذهبية من قبل مجلة فرانس فوتبول بشكل سنوي بداية من عام 1956، وتوج بالجائزة للمرة الأولى اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوز، وكانت تقدم فقط للاعبين الأوروبين حتى عام 1995، قبل أن تشمل جميع اللاعبين المتواجدين في الأندية الأوروبية حتى عام 2007، ومن ثم أصبحت متاحة لكل اللاعبين في العالم. وتعد
وتقدم جائزة الكرة الذهبية من قبل مجلة فرانس فوتبول بشكل سنوي بداية من عام 1956، وتوج بالجائزة للمرة الأولى اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوز، وكانت تقدم فقط للاعبين الأوروبين حتى عام 1995، قبل أن تشمل جميع اللاعبين المتواجدين في الأندية الأوروبية حتى عام 2007، ومن ثم أصبحت متاحة لكل اللاعبين في العالم.
وتعد ألمانيا أكثر الدول التي توجت بالجائزة بواقع 7 مرات عبر 5 لاعبين مناصفة مع هولندا عبر 3 لاعبين والبرتغال عبر 3 لاعبين، أما أكثر ناد توج بالجائزة فهو برشلونة الإسباني بواقع 11 مرة ومن ثم ريال مدريد بـ10 مرات.
وكتب الفرنسي كيليان مبابي التاريخ كونه أول لاعب يتوج بجائزة كوبا، والتي تُمنح لأفضل لاعب شاب في العالم من مجلة فرانس فوتبول، خلال حفل تقديم الكرة الذهبية.
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