بالفيديو.. ضاحي خلفان يفتح النار على قطر ويفضح اجتماعاتها مع تركيا

الخليج 365 - أبوظبي

فتح نائب قائد شرطة دبي في الإمارات الفريق ضاحي خلفان تميم النار على نظام الحمدين في قطر وكشف عن هدف اجتماعاتها الأخيرة مع تركيا.

وقال خلفان في تغريدات "اجتماعات قطر مع تركيا والاخوان لإعادة الكرة هذه المرة بأيقونة خاشقجي لاحداث الاضطربات من جديدة اجتماعات عكاريت".

وأضاف: اريد افهم شو مصلحة قطر في احداث اخلال بالأمن السعودي...تركيا تعادي للبحث عن نفوذ والاخونجية مصرين على حكم دول الثروات النفطية ناوين نهب.. لكن قطر الحمدين وش مصلحتها..الا اذا كانت وكيلة ربع الحمدين".

وقال إن "قطر تغذي كل عصابات التمرد على الامن القومي العربي..تتآمر مع الشيطان الاخوان اللي يكون ولو عضو كنيست"، وأضاف "لمصلحة من يا قطر ؟".