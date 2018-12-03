ملك الأردن يتوجه إلى واشنطن لحضور جنازة بوش الأب

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانیا العبد الله، الاثنین، عمان، متوجھا إلى العاصمة الأمریكیة واشنطن لحضور مراسم جنازة الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش الأب. وتوفي الرئیس الأمریكي الأسبق "جورج ھربرت ووكر" الملقب بـ"بوش الأب"، یوم الجمعة الماضي، عن عمر تجاوز الـ94 عاما. وأعلن مدیر مكتبه أن جثمان بوش سیبقى في ولایة واشنطن بدءا من مساء الاثنین لإلقاء النظرة الأخیرة علیه، قبل نقله إلى ولایة تكساس غدا الثلاثاء على متن الطائرة الرئاسیة "إیر فورس وان". وحول مكان دفن جورج بوش الأب، أفادت إدارة جامعة...

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