كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كتبت: إنجى مجدى

أعرب كبير مسئولى الدفاع الأمريكيين فى مصر، اللواء رالف جروفر، عن شعوره بالفخر للمشاركة فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية EDEX.

وقال جروفر فى تصريحات لليوم السابع، خلال جولة بالجناح الأمريكى فى المعرض، الأثنين، " فخور بوجودنا هنا بجانب مصر وكل هذه الشركات والبلدان الممثلة فى اول معرض دولى للدفاع فى مصر. كما أن الولايات المتحدة فخورة ان تكون الدولة الأكبر مشاركة فى هذا المعرض بأكثر من ٤٠ شركة".

وقال جروفر أن الأهم هو أن مصر أظهرت أهميتها فى المنطقة من خلال جمع كل هذا العدد من البلدان والشركات فى...