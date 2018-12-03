السيد: سمير حمود قاض آدمي لكن ضعيف يخضع لقرار السياسي و"يبهدل" العدالة

ركّز النائب ​جميل السيد​ على أنّ "المدعي العام التمييزي القاضي ​سمير حمود​، هو قاض آدمي لكن ضعيف، ضعيف يعني أنّه يخضع لقرار الزعيم أو السياسي وليس لضميره، يعني أنّه يُحرِج نفسه ويضيّع الحقّ و"يبهدِل" العدالة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي على أنّ "المطلوب من القاضي يكون آدميًّا وقويًّا. القاضي الآدمي "بزوّجو خالتي" لكن القاضي الضعيف لا أسلّمه حقوق الناس ولا رقبة الناس ولا أمنهم".