خارجية فرنسا تعرب عن قلقها من التجربة الصاروخية الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، عن "قلقها من التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة"، مشيرة إلى أنها "تعتبر التجربة استفزازية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وكان المتحدث باسم ​الجيش الإيراني​ الجنرال أبو الفضل شكارجي قد أعلن، أمس، أن "​الحكومة الإيرانية​ ستواصل تجاربها الصاروخية في إطار برنامجها الدفاعي، وذلك بعد إجرائها اختبارا ل​صاروخ باليستي​ متوسط المدى"، مشيراً إلى "أننا سنستمر في تطوير واختبار الصواريخ، هذا خارج عن إطار عمل المفاوضات النووية وجزء من أمننا القومي الذي لن نستأذن فيه أي بلد".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد أكد أن "إيران اختبرت للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى يقدر على الوصول إلى إسرائيل وأوروبا"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن التساهل مع هذا السلوك الاستفزازي".