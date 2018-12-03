السيسي: ندعم الجيش الليبي لدوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على "تركيز الجهود المصرية على دعم ​الجيش الليبي​ في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ​ليبيا​".

ولفت السيسي، خلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورنس بارلي​ ب​القاهرة​، إلى أن "الاستقرار في ليبيا يمثل تمهيدا لعقد الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة، وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع ​المجتمع الدولي​ باسم الشعب الليبي".

وشدد الرئيس المصري على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر و​فرنسا​، مثمنا التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري، ومعربا عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين.