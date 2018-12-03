السيسي: ندعم الجيش الليبي لدوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا".
ولفت السيسي، خلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي بالقاهرة، إلى أن "الاستقرار في ليبيا يمثل تمهيدا لعقد الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة، وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع المجتمع الدولي باسم الشعب الليبي".
وشدد الرئيس المصري على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مثمنا التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري، ومعربا عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
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