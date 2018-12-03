وصول الطائرة التي تقل جثمان جورج بوش الأب إلى واشنطن

وصل الطائرة التي تقل جثمان الرئيس الأميركي الأسبق ​جورج بوش​ الأب إلى العاصمة الأميركية ​واشنطن​، وعلى متنها أيضا عائلته.

وانطلقت طائرة "ايرفورس وان" الرئاسية من ​تكساس​ إلى واشنطن، حيث سيسجى بوش الأب في القاعة المستديرة في مبنى ​الكونغرس الأميركي​ لإتاحة المجال امام الأميركيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وتوفي جورج بوش الاب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، الجمعة عن 94 عاما في منزله في ​هيوستن​.

وستتوج مراسم تكريمه الأربعاء بجنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية، لتكون أول جنازة رئاسية منذ وفاة الرئيس الأسبق جيرالد فورد عام 2006.