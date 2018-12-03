وصول الطائرة التي تقل جثمان جورج بوش الأب إلى واشنطن

وصل الطائرة التي تقل جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وعلى متنها أيضا عائلته.
وانطلقت طائرة "ايرفورس وان" الرئاسية من تكساس إلى واشنطن، حيث سيسجى بوش الأب في القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس الأميركي لإتاحة المجال امام الأميركيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.
وتوفي جورج بوش الاب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، الجمعة عن 94 عاما في منزله في هيوستن.
وستتوج مراسم تكريمه الأربعاء بجنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية، لتكون أول جنازة رئاسية منذ وفاة الرئيس الأسبق جيرالد فورد عام 2006.
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