قوات الأمن الأوكرانية داهمت 3 كنائس أرثوذكسية تابعة لروسيا في أوكرانيا

داهمت قوات الأمن الأوكرانية ثلاث كنائس أرثوذكسية تابعة لبطريركية ​موسكو​ ومنازل كهنة في وسط شمال ​أوكرانيا​، على خلفية النزاع السياسي بين كييف وموسكو.

وأوضحت المتحدثة بإسم الشرطة الإقليمية آلا فاشتشينكو، في تصريح لـ"وكالة فرانس برس"، أنّ "هذه الإجراءات نُفّذت في إطار تحقيق قضائي لانتهاك المساواة بين المواطنين وفقًا لطائفتهم الدينية"، لافتةً إلى أنّ "أحدًا لم يُعتقل".

وتأتي هذه القضية بعد ثلاثة أيام على مداهمات في تحقيق مشابه في مقر إقامة المسؤول عن دير أرثوذكسي كبير في كييف.