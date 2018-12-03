معلوف: كل لبناني سيستفيد من مشروع النظام الصحي

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ أن "كل لبناني سيستفيد من مشروع النظام الصحي ولذلك لا يجب أن يتم وضعه في الخانة الطائفية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت معلوف إلى أنه "بتوجيهات من وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ زار وفد من التيار "الوطني الحر" بلدة ​الجاهلية​ وسيزور كل الأطراف لتهدئة الأمور وعدم توتير الأجواء".

وأوضح أنه "سيتم بدأ العمل بمحطة برج حمود بدءً من شهر أيار المقبل وكذلك محطة الخنشارة التي يتم العمل بها وهو أمر يؤدي إلى تقدم كبير في ملف الصرف الصحي".