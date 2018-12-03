مصادر حزب الله لـ LBC: ما كان يحضر في الجاهلية أكبر من اعتقال أو جلب لوهاب

أكد مصدر رفيع في "حزب الله" لقناة "LBC" أن "الحزب الذي رفض تصريح رئيس حزب"التوحيد العربي" وئام وهاب، فهو أيضا رفض إرسال القوة الامنية الى الجاهلية لأن ما كان يحضر اكبر من اعتقال او جلب وهاب".
وأوضحت المصادر أن "الوضع السياسي في لبنان كان سيؤدي الى فتنة في الجبل"، لافتاً الى أن "الوضع في لبنان كان على حافة الحرب الأهلية".
وشددت على أن "الحزب وحده من منع البلد من الانزلاق الى الحرب الاهلية عبر الضغط عبر الجهات المحلية"، مشيرةً الى ان "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو المسؤول عن ما حصل في الجاهيلة لانه أمر بهذا التحرك".
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