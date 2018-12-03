الياس حنكش: المسؤول الوحيد عن احداث الجاهلية هو من افقدنا هيبة الدولة

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ الى ان المسؤول الوحيد عن احداث الجاهلية هو من افقدنا هيبة الدولة. معتبرا في حديث تلفزيوني، ان "هناك تدن في المستوى الخطابي وهناك تنازع على المغانم وهيبة الدولة غائبة".

وردا على سؤال، لفت حنكش الى انه لم يتفاجىء بتغيب النائب ​سامي الجميل​ عن معظم ​اللجان النيابية​، لأن الأهم من الحضور هو الفعالية والإنتاجية. واكد ان النائب سامي الجميّل اكثر نائب منتج ومن المهم حضور النائب عمل اللجان. ورأى ان هناك مشكل نظام في البلد، والحل في الذهاب الى حكومة اختصاصيين.