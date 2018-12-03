خالد بن سلمان: ايران خلقت حزب الله ليكون خنجرا في خاصرة العرب

اشار السفير السعودي في ​واشنطن​ ​خالد بن سلمان​ الى ان "النظام الإيراني خلق ​حزب الله​ اللبناني ليكون خنجرا في خاصرة العرب ولاءه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة الى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي ابادت العرب في ​العراق​ و​سوريا​ ومزقت اوطانهم".

ولفت خالد بن سلمان في تصريح له، الى ان النظام الإيراني يستمر بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه، هذه أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري ودعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته، كما اقتحم السفارات داخل أرضه، وقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. اضاف إن "مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونو أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق امتنا واخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب ان يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلا من الولاء للوطن والعروبة؟"

وتابع قائلا "لم يكتف النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى الى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم اداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب". واشار الى انه بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولائهم للولي الفقيه و مشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولائها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في اي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة اليه.