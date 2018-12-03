آل نهيان يبرق لعون والحريري شاكرا إطلاق إسم الشيخ زايد على شارع ببيروت

ذكرت وكالة الانباء ​الامارات​ية "وام" ان "رئيس الدولة حاكم الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعث ببرقيتي شكر إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، لمناسبة إطلاق إسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على شارع ودوار ونصب تذكاري في العاصمة ​بيروت​".

وأعرب حاكم الدولة الاماراتية في البرقيتين عن شكره للرئيسين عون والحريري لهذه "المبادرة الطيبة التي تعكس روح الأخوة والصداقة التي تأتي إمتدادا للعلاقات المتميزة التي تجمع دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا مع الجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا".

وأكد ان "هذه المبادرة الأخوية، التي نفذتها بلدية ومحافظة بيروت، تعبر عن الرصيد الكبير من المحبة والألفة التي تجمع شعب دولة الإمارات والشعب اللبناني الشقيق في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين".