فادي سعد: اتمنى تشكيل الحكومة قريبا وما يحصل "لهو" لا معنى له

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ تعليقا على حادثة ​الجاهلية​ ومقتل مرافق رئيس ​حزب التوحيد​ محمد بوذياب، على انه لا يجوز صب الزيت على النار ولا يمكن اتهام ​شعبة المعلومات​، فمن واجبات "المعلومات" تنفيذ الأوامر المعطاة لها.‏ اضاف "‏نحن أكثر من دفع الثمن من حل للحزب واعتقال قائد القوات ونحن مستعدون لدفع الأثمان لبناء الدولة". وتابع قائلا "كنا من اكبر القوى المسلحة في المنطقة وعندما لاحت إمكانية بناء الدولة سلّمنا السلاح وانخرطنا بمشروع بناء الدولة".

واشار سعد في حديث تلفزيوني، الى اننا "نشهد انحدارا عند بعض الأفرقاء في الخطاب السياسي، فعلى السياسي ان يكون قدوة للناس الذين اقترعوا له، و‏الثقافة السياسية مفقودة عند بعض السياسيين وبعض الناس ولكن أكثرية اللبنانيين تريد فرص عمل وبنى تحتية ودولة تلبي ‏طوحاتهم.

اضاف "اتمنى ​تشكيل الحكومة​ قريبا وما يحصل "لهو" لا معنى له واي تضحية في سبيل لبنان هي تضحية قليلة ونحن لم نتوقف عند ‏عدد الوزراء او نوعية الحقائب".