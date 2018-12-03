"تقرير وزارة التضامن يحمي الفساد".. وحيد حامد مهاجمًا تقرير تبرئة 57357

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسن مرسي ومروان الطيب:

هاجم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، البيان الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي حول نفى وجود مخالفات مالية بمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وقال "حامد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الإثنين، إن اللجنة المشكلة من وزارة التضامن للتحقيق في المخالفات بالمستشفى لم تتطلع أو تطلب المستندات التي بحوزتي، مؤكدًا أن البيان الصادر منها لم يجيب على التساؤلات التي أثيرت حول المخالفات "مش معقول لجنة من الوزارة تحقق مع المستشفى التابعة لها وتدين نفسها".

وأضاف الكاتب، "أنا معايا مستندات تثبت كل كلمة نشرتها.. وأنا مستعد أن أعتذر علنًا لو أن هذا التقرير أجاب عن كافة التساؤلات".

وأوضح حامد، أن البيان لم يتطرق إلى العائلة التي تدير المستشفى، ولم تحقق في إنفاق أموال التبرعات المخصصة للعلاج في الدعاية الإعلانية للمستشفى، بجانب تجاهل التقرير لاستغلال الأطفال المرضى في الدعاية.

وأوضح السيناريست وحيد حامد، أنه ليس ضد العمل الخيري، لافتًا إلى أن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن غير حيادي، قائلًا: "تقرير وزارة التضامن يحمي الفساد.. وأنا مسؤول عن كل كلمة بقولها".