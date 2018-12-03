​مصر تعرض سلسلة مدرعات "تمساح" بمعرض "إيديكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365
عرضت مصر، عدة لقطات لسلسة مدرعات من تصميم وإنتاج إدارة المركبات بمجمع الصناعات الهندسية للقوات المسلحة، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض "ايديكس 2018" الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعرضت مصر، ثلاثة أنواع للمدرعات بنسختها المختلفة وهي "تمساح 1" و"تمساح 2" و"تمساح 3" وهي نسخة جديدة مبنية على أساس الهامفي الأمريكية، ومزودة بمحطة رشاش عاملة بالتحكم عن بعد.
ويتم حاليًا تجهيز المدرعات بمستويات التدريب والحماية المختلفة وكذلك الأبراج القتالية المتنوعة بما فيها تلك العاملة بالتحكم عن بعد.
وتقوم مصر حاليًا بتسويق هذه المدرعات تمهيدًا لتصديرها بالخارج.
ويقام المعرض على مدار ثلاث أيام ويحضره ممثلين لأكثر من 373 شركة عالمية، و 10 وزراء دفاع، و 8 وزراء إنتاج حربي، وأكثر من 10 آلاف زائر.
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