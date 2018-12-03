محافظ جنوب سيناء يُكرّم طالبة لحصولها على عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد :

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، آن محمود قدري عثمان، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، بمعهد طور سيناء الأزهري، بعد حصولها على عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الأزهر.

قالت "آن" إن التعليم الأزهري في محافظة جنوب سيناء يشهد طفرة غير معهودة، حيث يعطي للموهوبين وأصحاب الكفاءات حقهم في الاشتراك في المسابقات والفعاليات المختلفة على مستوى الجمهورية، ويدعم جميع الطلاب بكافة الإمكانات المادية والمعنوية لتشجيعهم على الحصول على المراكز الأولى على مستوى كافة المحافظات.

وأضافت عضو اتحاد طلاب الأزهر في تصريحات لــ"الخليج 365" أنها اشتركت في مسابقة عضوية الاتحاد على مستوى الجمهورية، وجرى اختيارها ضمن أعضاء المكتب التنفيذي للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِب شيخ الأزهر الشريف موضحة أن الاتحاد منوط بمناقشة جميع القضايا الأزهرية على مستوى الجمهورية مع الدكتور أحمد الطيِب، شيخ الأزهر الشريف .

وأعربت الطالبة عن سعادتها بحصولها على عضوية الاتحاد، مؤكدة أنها ستطرح جميع القضايا الطلابية خلال اجتماعات الاتحاد.

وقدمت "آن" الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتكريمه لها، وتبنيه جميع الطلاب في التعليم العام والأزهري بالمحافظة.