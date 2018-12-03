رئيس الوزراء العراقي يرسل أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الإثنين، عن ثمانية مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية.

وقال عبد المهدي، في رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية هم كل من "قصي السهيل مرشحا لمنصب وزير التعليم العالي، وهناء عمونائيل لوزارة الهجرة والمهجرين، ودارا نور الدين وزيرا للعدل، ونوري ناطق وزيرا للتخطيط، وفيصل الجربا وزيرا للدفاع، وفالح الفياض وزيرا للداخلية، وصبا الطائي وزيرة للتربية، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي غدًا الثلاثاء، جلسة اعتيادية للتصويت على الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية.

كان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أدى في شهر أكتوبر اليمين الدستورية مع 14 وزيرًا نالوا ثقة البرلمان.

وتأجل التصويت عدة مرات على الوزراء الذين سوف يشغلون الحقائب الوزارية الباقية بسبب خلافات بين الكتل السياسية.