مدرب الهلال يخشى النجيل الصناعي والأمطار في زنزبار

أبدى التونسي اراد الزعفوري المدير الفني للهلال، تخوفه من الأمطار التي تهطل بغزارة هذه الأيام بزنزبار وتأثيرها على فريقه الذي سيواجه الجيش الزنزباري بعد غد الأربعاء في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا، على ملعب (عمان) ذو العشب الصناعي ويرى الزعفوري أن الملاعب الصناعية اللعب عليه صعب جداً عندما تكون مبتلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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