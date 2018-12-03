قناة عبرية: ليبرمان التقى ماجد فرج وحسين الشيخ

الخليج 365 | فريق التحرير

أوردت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر فلسطينية، أنّ وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، أجرى قبل أسبوعين من استقالته لقاءً سريًا مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وقالت القناة العبرية إنّ ليبرمان ناقش مع المسؤولين الفلسطينيين ملف التنسيق الأمني بين الجانبين، وتقديم تسهيلات للفلسطينين في الضفة الغربية، لكنها لم تشر إلى مكان انعقاد الاجتماع.

وذكر مراسل القناة للشؤون الفلسطينية غال برغر أنّ "الجانب الفلسطيني قدّم عدة طلبات وطرح تساؤلات على ليبرمان خلال الاجتماع، لكن ليبرمان استقال قبل عقد لقاء كان من المفترض أن يرد فيه على الطلبات الفلسطينية".