كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام مزيد من القادة الكتالونيين للإضراب عن الطعام فى السجون الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم اثنان من زعماء الانفصاليين الكاتالونيين المسجونين الذين ينتظرون المحاكمة بسبب دورهم في محاولة فاشلة للانفصال عن إسبانيا، للإضراب عن الطعام، والذى بدأ قبل يومين من قبل اثنين من رفاقهم للاحتجاج على معاملتهم من قبل المحاكم الإسبانية.

وأصدر اثنان من الزعماء المحتجزين وهما "جوزيف رول" و"جواكيم فورن" بياناً قالا فيه إنهما سينضمان إلى الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم السبت كل من "جوردي سانشيز" و"جوردي تورول".

وأضاف البيان "نرفض طواعية تناول الطعام مع حلول الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين".

وبعد إعلان كاتالونيا عن استقلالها العام الماضي، تولت مدريد السيطرة المباشرة على المنطقة ووجهت اتهامات ضد زعماء كتالونيا منها إساءة استخدام الأموال العامة والتمرد.