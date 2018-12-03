كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعيد فتح سفارتها فى الكونغو بعد أسبوع من الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم إنها ستعيد فتح سفارتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع من إغلاقها بسبب "تهديد إرهابي محتمل".
وتمّ إغلاق السفارة والمرافق الأخرى فى العاصمة كينشاسا منذ 26 نوفمبر، و نصحت المواطنين الأمريكيون بتجنب إثارة الانتباه حول هويتهم.
وقال اثنين من الدبلوماسيين لوكالة رويترز، إن المسؤولين الأمريكيين يتابعون العمل حول طبيعة التهديد، لكنهم أبلغوا دبلوماسيين أجانب أن إغلاق السفارة يرجع إلى اعتقال خلية من الجهاديين التنزانيين من جماعة إسلامية أوغندية تسمى "القوات الديمقراطية المتحالفة" الشهر الماضي.
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