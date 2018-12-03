كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا فعلت قطر في ليبيا؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "مداد نيوز" إن قطر تمول الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وجعلتها ساحة حرب بالمقاتلين والسلاح. وأوضح أن صحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكرت أن الميليشيات المتطرفة التي تدعمها قطر تحكم شوارع طرابلس، كما أن قيادات الميليشيات مدرجون في كشوف مرتبات حكومة الوفاق.



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