كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع خليجي يكشف حقيقة انسحاب قطر من "أوبك" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "مداد نيوز" إن القرار المفاجئ الذي اتخذته قطر بالانسحاب من "أوبك" يتماشى مع سياسات الارتماء في الحضن التركي والإيراني.

وأضاف: أن قطر تعمل على إرباك المشهد الدولي لرفع أسعار النفط، وإفشال الجهود الدولية التي تعمل على ردع إيران ووقف إرهابها.

