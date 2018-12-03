كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب العمال البريطاني يتهم الحكومة بمخالفة قواعد البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم حزب العمال البريطاني المعارض حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتجاهل توجيه أصدره البرلمان، بنشر كامل رأيه القانوني في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان حزب العمال هدد بأن يكتب لرئيس مجلس العموم متهماً رسمياً للحكومة بعدم الالتزام بنتيجة اقتراع ملزم قانوناً في الشهر الماضي، ما يعني أن الحكومة ربما تواجه إجراءً متعلقاً بتجاهل البرلمان.

وقال عضو البرلمان عن حزب العمال نيك توماس سيموندس، أمام البرلمان: "سيدي الرئيس. هذه هي المرة الأولى التي ربما تفصل فيها إذا كان هناك تجاهل، بسبب ما نعتقد هنا بأنه عدم التزام بالتوجيه الصادر في 13 نوفمبر.