كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب العمال البريطاني يتهم الحكومة بمخالفة قواعد البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عضو البرلمان عن حزب العمال نيك توماس سيموندس، أمام البرلمان: "سيدي الرئيس. هذه هي المرة الأولى التي ربما تفصل فيها إذا كان هناك تجاهل، بسبب ما نعتقد هنا بأنه عدم التزام بالتوجيه الصادر في 13 نوفمبر.
وأضاف "لمصلحة اقتصادنا ووظائفنا ومستقبلنا يتعين إتاحة كل المعلومات الممكنة لأعضاء هذا المجلس. على الحكومة فعل الصواب وتوفير تلك المشورة بصورة كاملة".
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