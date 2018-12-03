فرانس فوتبول..مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد لسنة 2018

توج الفرنسي، كيليان مبابي بالنسخة الأولى لجائزة أفضل لاعب صاعد لسنة 2018، والتي قدمتها صحيفة “فرانس فوتبول”، مساء اليوم الإثنين، في حفل باريس لتتويج نجوم الساحرة المستديرة.
لاعب فريق باريس سان جيرمان، والمنتخب الفرنسي، حرص على حضور والده وشقيقه الأصغر للحفل الذي استضافه القصر الكبير في العاصمة باريس.
وسطع نجم مبابي بشكل بارز، خلال النسخة الأخيرة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي توج بها “الديكة” على حساب المنتخب الكرواتي، في واحدة من النهائيات الأبرز للمسابقة العالمية.
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