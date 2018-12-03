البحرية الملكية تتدخل لمساعدة 133 “حراكا” في عرض المتوسط

قالت البحرية الملكية إن وحدات خفر السواحل التابعة لها قد تمكنت، بين فاتح وثالث دجنبر الجاري ، من تقديم المساعدة ل 133 مرشحا للهجرة السرية، كانوا على متن قوارب تقليدية ، حاولوا من خلالها بلوغ جزر الكناري انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا إسبانيا انطلاقا من منطقة الشمال.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن عن مصدر عسكري، بأن المرشحين للهجرة السرية تلقوا العلاجات الأولية الضرورية من طرف البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى موانئ الناظور وطنجة والحسيمة والداخلة.

وكانت الجهة ذاتها قد أعلنت الخميس الماضي عن إنقاذها لـ 112 مرشحا للهجرة السرية، بمياه البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم مهاجرون منحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء، في وقت تتحدث فيه وزارة الداخلية الإسبانية عن أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى اسبانيا منذ مطلع العام الجاري على متن 1859 زورقا.