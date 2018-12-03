مريرت تودع شهيد لقمة العيش.. لقي مصرعه في بئر منجم

شيعت ساكنة مريرت، مساء أمس الأحد، شهيد لقمة العيش، المسمى قيد حياته، عبد الرحيم أسرار، الذي لقي مصرعه، أول أمس السبت في بئر ” سيدي احمد” بمنجم تيغزى، إلى مثواه الأخير، بمقبرة المدينة.

وفي أجواء خيم عليها الحزن، شارك عدد كبير من المواطنين، أتوا من خنيفرة ونواحي مريرت، في تشييع جثمان ابن البلدة، الذي خضع لعملية التشريح الطبي في بني ملال.

وفي الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن حزنهم لفراق فقيد لقمة العيش أسرار، تذكروا، جميعهم، ضحايا مناجم المنطقة، الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض، وآخرهم ابن بلدة مريرت، الذي كان مكلفا بأشغال الصيانة، قبل أن يلقي مصرعه في بئر عمقها 15 مترا.