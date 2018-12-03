صلاح يحقق إنجازا عربيا ويتفوق على نجوم بارزين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، إنجازا عربيا بتواجده ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين بالعالم في الترتيب الذي أعلنت عنه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قبل اختيار الفائز بالكرة الذهبية.

واحتل صلاح المركز السادس ليكون أول عربي يحقق هذا المركز، متفوقا على الجزائري رياض محرز الذي كان قد احتل المركز السابع في عام 2016.

وتقدم صلاح على لاعبين مميزين مثل رافاييل فاران، إيدين هازارد، هاري كين، نيمار دا سيلفا، لويس سواريز، وخلف كل من لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي وليونيل ميسي.

وكان صلاح قد احتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب بالعالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاز بها الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

كما احتلَّ الدولي المصري، ثالث أفضل لاعب في أوروبا، والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أيضًا بعد كل من مودريتش، وكريستيانو رونالدو.

وقدم صلاح موسمًا مذهلا مع ليفربول العام الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما نال جائزة الهداف برصيد 32 هدفًا.

لكن صلاح، خلع ثوب الإجادة هذا الموسم، وتراجع أداؤه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهو ما قلل من فرص تواجده في قائمة أفضل 3 لاعبين المرشحين للجائزة، التي تمنحها المجلة وفقًا لأداء اللاعب على مدار عام كامل بدءًا من كانون الثاني/يناير الماضي.