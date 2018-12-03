مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، جائزة أفضل لاعب شاب التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الأولى هذا العام.

وجاء الإعلان عن فوز مبابي بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء الإثنين، في قاعة غراند بلاسيس بالعاصمة الفرنسية باريس، وقدمه اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا.

وتفوَّق مبابي على كل من جيانلويجى دوناروما حارس ميلان، وكريستيان بولسيتش لاعب بوروسيا دورتموند، وأرنولد مدافع ليفربول، وحسام عوار لاعب ليون.

وكذلك باتريك كوتروني مهاجم ميلان، وريتسو دوان لاعب فريق جرونيجين، وجاستن كلويفرت، لاعب روما، وأمادور هيدرا لاعب ريد سالزبورغ، ورودريغو لاعب سانتوس البرازيلي.

وكان مبابي، تألق مع منتخب بلاده وقاده للفوز بمونديال روسيا، بعد الفوز على كرواتيا بالمباراة النهائية للبطولة.