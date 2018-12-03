كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليمني: الانقلاب الحوثي يجب أن ينتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي يوقعون اتفاقا لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين.

وأوضح اليماني، خلال تصريحاته لقناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم، أنهم بحاجة إلى ضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدا أن الانقلاب الحوثي يجب أن ينتهي.

وأشار إلى أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو امتثال الحوثيين للقرارات الدولية، منوها بأن مراحل تنفيذ الاتفاق يجب أن تتم عبر الصليب الاحمر وتحديد قوائم الأسرى.

ولفت إلى أن مشاورات السويد ستبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وتفاصيل الاتفاق ستعلن في السويد.