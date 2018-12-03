كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليمني: الانقلاب الحوثي يجب أن ينتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح اليماني، خلال تصريحاته لقناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم، أنهم بحاجة إلى ضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدا أن الانقلاب الحوثي يجب أن ينتهي.
وأشار إلى أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو امتثال الحوثيين للقرارات الدولية، منوها بأن مراحل تنفيذ الاتفاق يجب أن تتم عبر الصليب الاحمر وتحديد قوائم الأسرى.
ولفت إلى أن مشاورات السويد ستبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وتفاصيل الاتفاق ستعلن في السويد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.