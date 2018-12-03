كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: السماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال موسى في رسالة على تويتر: "بمباركة رئيس الجمهورية، قررنا اليوم شمول باب صادر الذهب بمشاركة القطاع الخاص".
وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات الضرورية "لإدخال عائد الصادر في الاقتصاد القومي".
ويُطبق القرار على الشركات الخاصة المحلية، ذلك أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال استخراج الذهب مُصرح لها بالفعل بتصدير المعدن.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.
وخفض السودان بشدة قيمة عملته الجنيه في أكتوبر، بعدما كلفت الحكومة هيئة مشكلة من المصرفيين وشركات الصرافة بمهمة تحديد سعر صرف العملة يومياً.
وستحدد الهيئة أيضا سعر شراء للذهب لتشجيع شركات التعدين على تصدير منتجاتها عبر البنك المركزي.
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