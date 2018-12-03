كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: جهود التحالف في اليمن لا تقتصر على العمل العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى أن مهمة قوات خفر السواحل تتمحور في حماية 7 موانئ، وعشرات المرافق الصغيرة بطول 350 كلم من السواحل اليمنية، ضمن تعاون دول التحالف، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل الوحدات اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار.
وعن الانتهاكات الحوثية، أكد العقيد المالكي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما زالت تواصل أعمالها في تجنيد الأطفال واستخدامهم دروعاً بشريةً، واستغلال المساجد للتحصن فيها، في خرق للقانون الدولي والإنساني، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في المدارس، لافتاً إلى انتزاع 5499 لغماً بين 1و 24 نوفمبر 2018.
وعن العمليات العسكرية، أوضح أن قوات الجيش الوطني اليمني مستمرة في عملياتها للسيطرة على مديرية باقم، بعد السيطرة على جبل الأطلال وأنمار وأبو سن.
وفي تعز هاجمت قوات الجيش مواقع ميليشيا الحوثي وسيطرت على عدد منها، فيما استخرج الفريق الهندسي التابع للقوات الشرعية 8 ألغام مضادة للدروع من وادي الزوالي، موضحاً أن هذه الألغام سوفيتية الصنع.
وبين المالكي أن القوات المدعومة من القوات المشتركة للتحالف تتقدم في الحديدة، وتسيطر على شرق محافظة الحديدة وجنوب شرق، وجنوب غرب المحافظة، مؤكداً أن قرية الدريهمي مطوقة من قبل القوات المشتركة للتحالف من جميع الجهات، وأن ميليشيا الحوثي الإرهابية محاصرة فيها من الجهات كافة.
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