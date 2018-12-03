كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: جهود التحالف في اليمن لا تقتصر على العمل العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إن جهود التحالف في اليمن، لا تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل تشمل مستويات عديدة، سياسية، واقتصادية، وإنسانية، وإغاثية، والحرب على الإرهاب أيضاً، خاصةً ضد تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ولفت العقيد المالكي الانتباه إلى تدشين منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وللشعب اليمني بمقدار 60 مليون دولار شهرياً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن مهمة قوات خفر السواحل تتمحور في حماية 7 موانئ، وعشرات المرافق الصغيرة بطول 350 كلم من السواحل اليمنية، ضمن تعاون دول التحالف، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل الوحدات اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار.

وعن الانتهاكات الحوثية، أكد العقيد المالكي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما زالت تواصل أعمالها في تجنيد الأطفال واستخدامهم دروعاً بشريةً، واستغلال المساجد للتحصن فيها، في خرق للقانون الدولي والإنساني، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في المدارس، لافتاً إلى انتزاع 5499 لغماً بين 1و 24 نوفمبر 2018.

وعن العمليات العسكرية، أوضح أن قوات الجيش الوطني اليمني مستمرة في عملياتها للسيطرة على مديرية باقم، بعد السيطرة على جبل الأطلال وأنمار وأبو سن.

وفي تعز هاجمت قوات الجيش مواقع ميليشيا الحوثي وسيطرت على عدد منها، فيما استخرج الفريق الهندسي التابع للقوات الشرعية 8 ألغام مضادة للدروع من وادي الزوالي، موضحاً أن هذه الألغام سوفيتية الصنع.