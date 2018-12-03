الأمن الأردني يصدر بلاغا تحذيريا بسبب لعبة قتالية على الإنترنت

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن عدة مديريات في الأردن بينها مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات، طالبت بحجب اللعبة بسبب انشغال الأطفال طلاب المدارس باللعب بها، مشيرة إلى أن ذلك يحدث أيضا خلال الحصص الدراسية.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، المهندس غازي الجبور، إن حجب اللعبة يدخل في دائرة تضييق الحريات، والهيئة لا تعتمد على هذه الحلول، التي قد تعطي نتائج سلبية، فتصبح اللعبة مرغوبة أكثر بعد حجبها.

واستدرك قائلا: إلا أن الهيئة ستصدر تعميما خلال الـ48 ساعة المقبلة، لتحذير الأردنيين، من تحميل اللعبة وممارستها.

يشار إلى أن لعبة PUBG حققت، أرقاما قياسية، إذ يلعبها 87 مليون شخص بشكل يومي، ووصل عدد لاعبيها إلى 400 مليون حول العالم، وهي عبارة عن معارك يشارك فيها 100 لاعب من حول العالم عبر شبكة الانترنت يكونون في خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.