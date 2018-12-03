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الأردن: السماح لأبناء غزة المقيمين على أراضيه بالتملك

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سمح الأردن اليوم الإثنين، لأبناء قطاع غزة المقيمين على أراضيه بملكية منازل وشاحنات ضمن شروط محددة، وذلك لتسهيل ظروف حياتهم، سيما وأنهم لا يملكون هذا الحق منذ نزوحهم إلى الأردن بعد نكسة الـ67.
وحسب قرار لمجلس الوزراء الأردني في جلسته مساء اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، السماح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت، سنتين أو 5 سنوات، من فاقدي حق المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل "لم شمل" بتملك شقة في عمارة، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.

وقرر المجلس السماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008، لتضمينه بنداً ينص على إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات الديزل، التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5.5 طن، لغير الأردنيبن من حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة.

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