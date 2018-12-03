كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: السماح لأبناء غزة المقيمين على أراضيه بالتملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمح الأردن اليوم الإثنين، لأبناء قطاع غزة المقيمين على أراضيه بملكية منازل وشاحنات ضمن شروط محددة، وذلك لتسهيل ظروف حياتهم، سيما وأنهم لا يملكون هذا الحق منذ نزوحهم إلى الأردن بعد نكسة الـ67.

وحسب قرار لمجلس الوزراء الأردني في جلسته مساء اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، السماح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت، سنتين أو 5 سنوات، من فاقدي حق المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل "لم شمل" بتملك شقة في عمارة، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.