كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: السماح لأبناء غزة المقيمين على أراضيه بالتملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقرر المجلس السماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008، لتضمينه بنداً ينص على إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات الديزل، التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5.5 طن، لغير الأردنيبن من حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة.
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