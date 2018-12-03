لاعب الأسود مرشح لجائزة جديدة بـ “البوندسليغا”

دخل الدولي المغربي، أشرف حكيمي، المحترف بفريق بورسيا دورتموند، رسمياً إلى سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني الممتاز لشهر نونبر المنصرم.

وسيدخل لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة الكرة، في منافسة قوية مع كل من جون فيليب ماتيتا، لاعب ماينز، ثم نجم فورتونا دوسلدورف الواعد، دودي لوكيباكيو.

في المقابل، ضمت القائمة المصغرة لجائزة أفضل لاعب شاب إفريقي خلال سنة 2018 ، والتي كشف عنها الاتحاد الإفريقي للعبة قبل أربعة أيام، إسم أشرف حكيمي، الذي سيدخل في سباق قوي مع أبرز الأسماء الشابة قبل حسم المتوج، مطلع يناير المقبل، في الحفل الذي سيقام بالعاصمة السنغالية دكار.