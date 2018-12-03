مدير المخابرات البريطانية: قتل خاشقجي كان مروعا

وصف أليكس يانجر ، مدير جهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6)، جريمة قتل الصحفي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأنه “كان اعتداء مروعا وصادما”.

وجاء حديث يانجر خلال محاضرة لطلبة جامعة سانت آندروز في اسكتلندا للتعليق على عدد من القضايا الدولية التي حدث مؤخرا.

وحذر مدير المخابرات البريطانية الكرملين من الاستهانة بالغرب بعد الهجوم الذي تعرض له الجاسوس المتقاعد سيرجي سكريبال وابنته يوليا العام الماضي بواسطة غاز سام عبر عميلين يعتقد أنها مرتبطان بروسيا.

وفي ثاني كلمة مهمة له منذ تعيينه في منصبه عام 2014 قال يانجر إن روسيا تتخذ موقف “المواجهة الدائمة” مع أوروبا .

وقال يانجر لطلبة الجامعة الاسكتلندية “استخدمت روسيا سلاحا كيماويا عسكريا على الأراضي البريطانية”.

واستطرد “نيتنا أن تدرك الدولة الروسية أنه مهما كانت المزايا التي تعتقد أنها تحققها من هذه الأنشطة فإنها لا تستحق المجازفة” وقال “أود التأكيد أنه وعلى الرغم من أن الدولة الروسية تسعى لزعزعة استقرارنا فإننا لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا. ولا نسعى وراء التصعيد”.

وعلى صعيد خطط تنظيم الدولة قال يانجر إن المخابرات البريطانية أحبطت العديد من هجمات تنظيم الدولة التي دبرت في الخارج لافتا إلى دور فرنسي ألماني في إحباط هجمات.