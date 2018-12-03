إسبانيا لمواطنيها: ينصح بالسفر إلى المغرب بحذر

على الرغم من أن المغرب لم يشهد أي أحداث عنيفة في السنوات الأخيرة، فإن الحكومة الإسبانية مازالت تعتبره من البلدان الـ43 في العالم التي يجب على السياح الإسبان السفر إليها بحذر. ومع ذلك يبقى المغرب أكثر أمانا بالنسبة إلى الأجانب مقارنة بدول الجوار. هذا ما كشفه التقرير السنوي الذي تعتمده السلطات الإسبانية لنصح مواطنيها قبل السفر إلى الخارج لأغراض مختلفة، والذي انفردت صحيفة «آ ب س» بنشر بعض تفاصيله.

ووضع التقرير المغرب في الخانة الثانية للدول الأكثر أمنا التي يمكن الإسبان السفر إليها، مثل غينينا الاستوائية والشيلي والأرجنتين والأوروغواي وبوليفيا وكوبا وكوستاريكا ورواندا، حيث سبغت في الخريطة الأمنية باللون الأصفر، تحت تحذير: «ينصح بالسفر بحذر»، فيما أشارت «آ ب س» إلى أن اللون الأصفر يعني أنها «بلدان ذات جريمة عالية دون أن تكون مقلقة». وأكدت مصادر إسبانية لـ«أخبار اليوم» أن بعض الجرائم التي شهدها المغرب، مثل جريمة مقهى «لاكريم» بمراكش في نونبر 2017، وحوادث الاعتداء على بعض السياح الأجانب، تؤثر سلبا على التنقيط الذي تقدمه سفارات الدول الأجنبية عن المملكة.

لكن يبقى المغرب أحسن حالا أمنيا مقارنة بدول الجوار، مثل الجزائر التي ينصح بالسفر إليها مع أخذ أكبر قدر ممكن من الحذر والاحتياط، وتونس وموريتانيا، اللتين ينصح بالسفر إليهما مع أخذ الكثير من الحيطة والحذر، وعدم زيارة بعض مناطقهما، فيما يمنع السفر إلى ليبيا.