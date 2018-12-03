كفر قاسم جلجولية: رفض مخطط لمحطة توليد طاقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من سكان مدينة كفر قاسم وجلجولية، اليوم الإثنين، أمام المكاتب الحكومية في اللد، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في المنطقة، وذلك في خطوة احتجاجية أولى رفضا لإقامة محطة توليد الطاقة في المنطقة.

وتنوي السلطات الإسرائيلية إقامة محطة توليد للطاقة في منطقة جلجولية وكفر قاسم، الأمر الذي يرفضه المواطنين والمسؤولين في المنطقة.

وتلت التظاهرة جلسة مع المسؤولين في لجنة التخطيط والبناء القطرية، شارك فيها رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير، ورئيس مجلس جلجولية المهندس درويش رابي، ورؤساء سلطات محلية يهودية.

وقال رابي رئيس مجلس جلجولية في حديث لـ"عرب 48": "نطالب بشكل واضح، عدم إقامة هذه المحطة في منطقتنا، وقد اقترحنا على السلطات المسؤولة إقامة محطة بديلة عن محطة توليد الكهرباء التقليدية التي تنوي إقامتها. وهي محطة كهرباء خضراء غير مضرة لكن تكلفتها أكبر ولا تعمل على الغاز والنفط".

وأشار رابي إلى أن " السلطات تنوي إقامة المشروع على الأراضي المجاورة لجلجولية وألفيه منشي وحبلة في الضفة الغربية (المحتلة)، والاقتراح الآخر كان بالقرب من مدينة كفر قاسم والتي تعارض هي الأخرى المشروع بشدة".

وشدد رابي على أن "هذا المشروع يمكنه أن يسبب ضررا كبيرا للمواطنين في حال أقيم، لذلك نعارض هذا القرار بشدة ولا نريد أي شيء من هذا القبيل".

وخلص رابي إلى المطالبة بإبعاد "هذه المحطة عن مناطقنا بالمسافة التي لن تسبب الضرر للمواطنين"، مضيفا "لقد أقمنا لوبي مع باقي السلطات المحلية في المنطقة اليهودية منها، وهذه الاحتجاجات هي الخطوة الأولى في نضالنا".

وقال بدير لـ"عرب 48 " إن "هذه الوقفة جاءت لأجل حياة أطفالنا وشبابنا من هذه المخططات التي ستضر بسلامتهم، فقد وضعنا سلامة المواطن وصحته في سلم أولوياتنا".

وأوضح بدير "عقدنا جلسة موسعة شارك فيها جميع رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية في المنطقة، والذي أكدنا فيها أن هذه المحطة هي عبارة عن مشروع يتاجر بأرواح المواطنين في المنطقة ونحن لن نكون شركاء فيه أبدا".

وأكد بدير: "لن نقبل بإقامة هذه المحطة المسرطنة، وسوف نطالب بعدم إقامتها في المنطقة وهذا هو مطلبنا الأساسي من الاحتجاجات".