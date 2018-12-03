نتنياهو وبومبيو يناقشان مصانع الصواريخ الدقيقة في لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى بروكسل لإجراء لقاء عاجل مع وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن اللقاء يتمحور على ممارسة ضغوط شديدة على لبنان لوقف إقامة مصانع الصواريخ الدقيقة من قبل حزب الله.

ووصف مصدر إسرائيل اللقاء بأنه "ذو أهمية كبيرة".

يتبع....