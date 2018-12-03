ترامب يرغب في صدور عقوبة سجن لمحاميه السابق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الإثنين في تغريدة أنه يرغب في صدور عقوبة السجن لمحاميه السابق مايكل كوهن الذي يتعاون مع القضاء في التحقيق حول روسيا وأقر الأسبوع الماضي بكذبة محرجة للرئيس الأميركي.

وقال ترامب "يطلب مايكل كوهن من القاضي الإفلات من السجن. هذا يعني أنه قد يكون إرتكب كل هذه الأمور الفظيعة التي لا علاقة لها بترامب - إختلاس وإقتراض بمبالغ ضخمة- دون صدور عقوبة طويلة بالسجن بحقه؟".

وتابع ترامب في سلسلة تغريدات جديدة مخصصة للتحقيق حول شبهات بالتواطؤ بين فريق حملته في 2016 وروسيا "يلفق أمورا للتوصل إلى إتفاق. عليه في رأيي أن ينال عقوبة كاملة".

ومنذ أسبوع يكتب الرئيس يوميا الذي ينفي أي تواطؤ مع موسكو، ثلاث أو أربع تغريدات على تويتر للتنديد بحملة تستهدفه. الإثنين ذهب إلى حد وصف المدعي الخاص روبرت مولر الذي يشرف على التحقيق ب"المشاغب الخارج عن السيطرة".

يبدو أن توتره مرتبط بالتقدم الذي أحرزه المحققون الذين نجحوا في إقناع عدد من المقربين منه بالتعاون.

وكوهين أقر أيضا الخميس بأنه كذب على الكونغرس حول مشروع إستثمار لترامب في روسيا مؤكدا الإبقاء على العلاقات بين موسكو وترامب حتى حزيران/يونيو 2016.

وخلافا لذلك، أعلن روجر ستون صديق ترامب ومستشاره غير الرسمي الأحد أنه لن يشهد أبدا ضد ترامب. وعلق الرئيس قائلا "من الجيد أن نرى بأنه لا يزال لبعض الأشخاص الشجاعة".