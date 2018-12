فيولا: لا أحب مشاهدة أفلامي.. وشعري في Widows حقيقي

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد صدور فيلم Widows في دور العرض السينمائية، نتعرف على بعض المعلومات المفاجئة عن أبطال العمل وأبرزهم فيولا ديفيس ووليام نيسون اللذان يعيشان قصة حب في فيلمهما الجديد

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

صدر فيلم Widows في دور العرض منذ أيام معدودة، وقد اهتم به النقاد كونه يحتوي على مجموعة متميزة من كبار نجوم هوليوود منهم فايولا ديفيس الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Fences مع الممثل دينزل واشنطن، والممثل الأيرلندي ليام نيسون الذي قدم مجموعة من الأفلام الشهيرة أبرزها Schindler’s List إضافة إلى الممثل كولين فاريل الفائز بجائزة جولدن جلوب وروبرت دوفال، كل هؤلاء النجوم جعلوا الفيلم من أكثر الأفلام المنتظرة هذا الشهر، ومع صدوره تهافتت وسائل الإعلام على أبطال الفيلم لاكتشاف مزيد من المعلومات عن أدوارهم.

موقع Screen Rant الأمريكي أجرى لقاءً مع الممثلة فيولا ديفيس وزميلها في فيلم Widows ليام نيسون تحدثا فيه عن دوريهما في الفيلم فـ"نيسون" يلعب دور زوجها المجرم الذي ذهب مع زملائه ضحية عملية نصب كبرى، وبات على زوجاتهم أن يستكملوا مسيرتهم من أجل رد دينهم لزعيم عصابة يهدد حياتهم. هذه ليست المرة الأولى التي

هذه ليست المرة الأولى التي تلعب فيها فيولا ديفيس دور امرأة قوية قادرة على مجابهة أعتى الرجال، فقد سبق وقدمت دور أماندا والر في فيلم Suicide squad، إذن ما الذي يجعل دور "فيرونيكا" في هذا الفيلم مميزًا بالنسبة لها ولا يشبه أدوارها القوية السابقة؟ إجابة "ديفيس" قد تفاجئ البعض؛ فهي ترى أن سر قوة النساء في هذا الفيلم هو هشاشتهن وضعفهن وقدرتهن على الإحساس بألم الفقد والخسارة بعد رحيل أزواجهن وفي نفس الوقت رفض الاستسلام للمبتزين، فهم يقومون بعملية سرقة ويواصلون مسيرة أزواجهن ويحملن أسلحة ويقمن بدور قد يعجز الرجال عن تأديته. لو حابب تفاصيل أكتر عن إلغاء عرض الفيلم من هنا

أما فيما يخص الكيمياء التي جمعت بين فيولا ووليام -رغم أن Widows أول فيلم لهما معا- فأرجع كلا الممثلين السر لمؤلفة الفيلم جيليان فلين التي سبق وقدمت Gone Girl والمخرج ستيف مكوين، وكلاهما رأى أن المشاهد ليس بحاجة إلى معرفة قصة حب الاثنين، يكفي أن يرى طريقة تعاملهما مع بعض ليدرك أنهما عاشا قصة حب كبيرة، ومن جانبه اعتمد "مكوين" على البطلين لإيصال هذه المشاعر بصدق للجمهور، ويبدو أنهما أبليا بلاءً حسنًا.



هذه ليست المرة الأولى التي يترك فيها ستيف مكوين لأبطاله حرية الارتجال في الفيلم، فالممثل كولين فاريل وروبرت دوفال ارتجلا جزءا كبيرا من الفيلم، أما الممثلة "فيولا" فعلى عكس أدوارها السابقة ظهرت بشعرها الطبيعي ولم ترتد شعرا مستعارا أو تقوم بوضع أي مستحضرات عليه، وتركت شعرها بطبيعته الإفريقية كي تمنح الجمهور تجسيدا واقعيا للنساء ذات الجذور الإفريقية، فليس جميعهن يمتلكن بشرة برونزية أو بنية وشعرا أملس، فالبعض بشرتهن داكنة وشعرهن مجعد.

وبدورها تحدثت "فيولا" عن الصعوبات التي واجهتها خلال صعودها كنجمة في هوليوود، والتي تستمر حتى الآن، فالأدوار التي تمنح للنساء ذوات البشرة الداكنة قليلة جدا مقارنة بالنساء ذوات البشرة البيضاء، فحتى دورها في فيلم Widows كان يفترض أن تقوم به ممثلة بيضاء البشرة، فضلا عن الصورة النمطية المعتادة التي تصدرها هوليوود عن النساء، فتقول فيولا: "نادرًا ما نرى شخصية المرأة القوية المستقلة بحق، فالنساء في الأفلام لطيفات محبوبات صنعن لإرضاء الرجال، وهو ليس بالأمر الغريب فمعظم هذه الشخصيات كتبهن رجال في الأساس فكيف يتفهمن طبيعة المرأة؟!".

واعترفت "ديفيس" بأنها لا تحب مشاهدة أفلامها، لم تر نفسها أبدًا مثل الشخصيات المشهورات الأخريات اللاتي يلاحقهن المعجبون لالتقاط صور معهن، فطوال الوقت تندهش من تعرف الآخرين عليها، حتى عندما التقت بملكة السول أريثا فرانكلين في أحد الفنادق وصارحتها بحبها لمسلسل How to Get Away With Murder الذي قامت ببطولته لم تصدق نفسها أن أريثا بنفسها تعرف اسمها. قد يهمك أفضل أغاني أريثا فرانكلين.. ملكة السول التي أبكت رئيس أمريكا