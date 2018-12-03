فيولا: لا أحب مشاهدة أفلامي.. وشعري في Widows حقيقي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد صدور فيلم Widows في دور العرض السينمائية، نتعرف على بعض المعلومات المفاجئة عن أبطال العمل وأبرزهم فيولا ديفيس ووليام نيسون اللذان يعيشان قصة حب في فيلمهما الجديد

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

فيولا ديفيس

صدر فيلم Widows في دور العرض منذ أيام معدودة، وقد اهتم به النقاد كونه يحتوي على مجموعة متميزة من كبار نجوم هوليوود منهم فايولا ديفيس الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Fences مع الممثل دينزل واشنطن، والممثل الأيرلندي ليام نيسون الذي قدم مجموعة من الأفلام الشهيرة أبرزها Schindler’s List إضافة إلى الممثل كولين فاريل الفائز بجائزة جولدن جلوب وروبرت دوفال، كل هؤلاء النجوم جعلوا الفيلم من أكثر الأفلام المنتظرة هذا الشهر، ومع صدوره تهافتت وسائل الإعلام على أبطال الفيلم لاكتشاف مزيد من المعلومات عن أدوارهم.

موقع Screen Rant الأمريكي أجرى لقاءً مع الممثلة فيولا ديفيس وزميلها في فيلم Widows ليام نيسون تحدثا فيه عن دوريهما في الفيلم فـ"نيسون" يلعب دور زوجها المجرم الذي ذهب مع زملائه ضحية عملية نصب كبرى، وبات على زوجاتهم أن يستكملوا مسيرتهم من أجل رد دينهم لزعيم عصابة يهدد حياتهم. هذه ليست المرة الأولى التي