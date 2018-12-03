انت الان تتابع الشحات يسجل ويقود فريقه للفوز على قاهر الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٤ م

ساهم الدولي المصري حسين الشحات، في صعود فريق العين الإماراتي، إلى المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الوصل بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد زعبيل، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من المسابقة. افتتح العين التسجيل عن طريق ماركوس بيرج في الدقيقة 19، بعد تمريرة وسط دفاعات الوصل، وحاول الوصل إدراك التعادل، وأضاع عدة فرص سهلة للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون مقابل.

وأضاف كايو، الهدف الثاني للعين في الدقيقة 47، بعد هجمة بدأت من حسين الشحات على الجانب الأيمن، ومرر الكرة إلى محمد عبد الرحمن، الذي لعبها بدوره إلى كايو على حدود منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك، وقلص فابيو دي ليما، في الدقيقة 57، الفارق بتسجيله هدفًا للوصل، بتسديدة اصطدمت بمدافع العين إسماعيل أحمد، وغيرت