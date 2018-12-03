الشحات يسجل ويقود فريقه للفوز على قاهر الأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٤ م
ساهم الدولي المصري حسين الشحات، في صعود فريق العين الإماراتي، إلى المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الوصل بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد زعبيل، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من المسابقة. افتتح العين التسجيل عن طريق ماركوس بيرج في الدقيقة 19، بعد تمريرة وسط دفاعات الوصل، وحاول الوصل إدراك التعادل، وأضاع عدة فرص سهلة للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون مقابل.
وأضاف كايو، الهدف الثاني للعين في الدقيقة 47، بعد هجمة بدأت من حسين الشحات على الجانب الأيمن، ومرر الكرة إلى محمد عبد الرحمن، الذي لعبها بدوره إلى كايو على حدود منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك، وقلص فابيو دي ليما، في الدقيقة 57، الفارق بتسجيله هدفًا للوصل، بتسديدة اصطدمت بمدافع العين إسماعيل أحمد، وغيرت
وأضاف كايو، الهدف الثاني للعين في الدقيقة 47، بعد هجمة بدأت من حسين الشحات على الجانب الأيمن، ومرر الكرة إلى محمد عبد الرحمن، الذي لعبها بدوره إلى كايو على حدود منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك، وقلص فابيو دي ليما، في الدقيقة 57، الفارق بتسجيله هدفًا للوصل، بتسديدة اصطدمت بمدافع العين إسماعيل أحمد، وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.
وقتل الدولي المصري حسين الشحات المباراة، بهدف ثالث للعين في الدقيقة 90، بمجهود فردي ومهارة عالية، حيث اخترق من الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية في شباك الوصل.
بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف الشارقة المتصدر، بينما تجمد رصيد الوصل عند 11 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر مؤقتًا.
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