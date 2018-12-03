انت الان تتابع فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٥ م

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ترتيب أفضل 30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي سيُعلن عن الفائز بها مساء اليوم، في حفل يُقام بالعاصمة الفرنسية "باريس". ويتم ترتيب اللاعبين وفقًا لتصويت 173 صحفيًا حول العالم، وبدأت المجلة، في نشر ترتيب المرشحين من المركز الثلاثين، وحتى إعلان أسماء الثلاثي، لاختيار واحد منهم للفوز بالجائزة. واحتل الثنائي هوجو لوريس، حارس توتنهام، وإيسكو، لاعب ريال مدريد، المركز الـ29، بعدما تساويا في عدد الأصوات، واحتل الأوروجوياني دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد، المركز الـ28.

وجاء الثلاثي، ماريو ماندوزكيتش، مهاجم يوفنتوس، وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وأليسون حارس ليفربول، في المركز الـ25. وفي المركز الـ22 تواجد كل من كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، ومارسيلو، مدافع ريال مدريد، وساديو ماني، جناح ليفربول. وجاء في المرتبة الـ19، كل من سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، وإيفان