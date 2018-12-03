قرقاش: قرار قطر الانسحاب من أوبك اعتراف بانحسار الدور والنفوذ

اعبتر وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش أن قرار قطر بالانسحاب من منظمة أوبك النفطية اقرار بانحسار الدور والنفوذ للدوحة. وقال قرقاش بتغريدة بحسابه اليوم "البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية". وأضاف أنه "الشق الاقتصادي للانسحاب اقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك.

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