الناطق باسم الحوثيين يعلن وصول طائرة الجرحى للعاصمة العمانية مسقط

أعلن الناطق باسم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​محمد عبد السلام​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، عن "وصول الطائرة التي تقلّ جرحى الحركة ومرافقهيم إلى العاصمة العمانية مسقط".

ووجّه عبد السلام "تقدير الحركة للمبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ للجهد الإنساني الذي يعالج جزءً يسيراً من معاناة اليمنيين بسبب إغلاق المطار والحصار".

كما شكر "​سلطنة عمان​ قيادة وشعبا لوقوفها الى جانب كل اليمنيين في ما يتعرضون له من مآسي واستعدادها استقبال الجرحى وإجراء العلاج اللازم لهم".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت أن "الطائرة الّتي تقلّ جرحى حركة "أنصار الله" غادرت من مطار صنعاء متوجهة إلى مسقط".